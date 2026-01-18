Lembrança da Kombi: veículo fez história no Brasil
Foi nessa data, em 1957, que a Kombi saiu da linha de montagem da fábrica da empresa alemã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurando a nacionalização da marca no país.
No lançamento histórico, a primeira unidade da van – chassi 001 – recebeu bandeira brasileira e decoração com lauréis antes de ser fotografada e lançada no mercado.
Mesmo com componentes ainda importados – motor e câmbio vinham da Alemanha -, o veículo já ostentava mais de 54% de nacionalização.
Antes mesmo disso, a Kombi já era conhecida dos brasileiros. A sua importação começou em 1950, desembarcando no Porto de Santos.
De lá, logo ela virou “Caminhonete Volkswagen” nos anúncios, sendo batizada posteriormente como “Kombi”, do alemão Kombinationsfahrzeug – “veículo combinado”.
Em 1961, surgiram as versões de seis portas com câmbio sincronizado e 95% de nacionalização.