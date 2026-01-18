Giethoorn: cidade na Holanda não tem carros nem estradas
Giethoorn tem 2,9 mil habitantes e encontra-se à beira de um pântano na província de Overijssel, cerca de 90 minutos de Amsterdã.
Acessível apenas de barco, a cidade é conhecida como a “veneza holandesa”, por ter cerca de 90km de canais e 180 pontes que ligam casas, restaurantes, hotéis e museus.
A cidade também ganhou fama na década de 1950, quando o cineasta holandês Bert Haanstra filmou a comédia Fanfare no município.
Por lá, até o correio é entregue via embarcações. Já os visitantes necessitam estacionar seus carros fora de cidade e alugar barcos para explorar os pontos turísticos.
De acordo com os moradores, o som mais alto que os turistas e residentes irão ouvir em Giethoorn serão o nadar e grasnar dos patos.
Fundada no século XIII, Giethoorn foi determinada pela geografia e pelos cursos de água que atravessam a região, na província de Overijssel.