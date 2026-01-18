Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Giethoorn: cidade na Holanda não tem carros nem estradas

Autor Flipar
Tipo Notícia

 

Giethoorn tem 2,9 mil habitantes e encontra-se à beira de um pântano na província de Overijssel, cerca de 90 minutos de Amsterdã.

Crédito: Huji /Wikimédia Commons

Acessível apenas de barco, a cidade é conhecida como a “veneza holandesa”, por ter cerca de 90km de canais e 180 pontes que ligam casas, restaurantes, hotéis e museus.

Crédito: PhotoBobil/Wikimédia Commons

A cidade também ganhou fama na década de 1950, quando o cineasta holandês Bert Haanstra filmou a comédia Fanfare no município.

Crédito: Reprodução do Facebook Don Pintor

Por lá, até o correio é entregue via embarcações. Já os visitantes necessitam estacionar seus carros fora de cidade e alugar barcos para explorar os pontos turísticos.

Crédito: Reprodução do Facebook Don Pintor

De acordo com os moradores, o som mais alto que os turistas e residentes irão ouvir em Giethoorn serão o nadar e grasnar dos patos.

Crédito: Reprodução do Facebook Don Pintor

Fundada no século XIII, Giethoorn foi determinada pela geografia e pelos cursos de água que atravessam a região, na província de Overijssel.

Crédito: Reprodução do Flickr Manuel Barroso

