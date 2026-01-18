Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gênios da Biologia: eles fizeram descobertas preponderantes para a Ciência

CHARLES DARWIN (1809–1882): Desenvolveu a teoria da evolução por seleção natural, que é a base da biologia moderna.

Crédito: Wikilmages pixabay

Sua teoria revolucionou nossa compreensão da diversidade da vida na Terra e dos processos evolutivos que moldam as espécies ao longo do tempo.

Crédito: Divulgação Amazon

GREGOR MENDEL (1822–1884): Conhecido como o “pai da genética”, Mendel descobriu os princípios da hereditariedade ao estudar ervilhas.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Suas leis da hereditariedade estabeleceram os fundamentos da genética moderna, influenciando a biologia, medicina e agricultura.

Crédito: Divulgação

LOUIS PASTEUR (1822–1895): Desenvolveu a teoria germinal das doenças e técnicas de pasteurização.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Seus trabalhos em microbiologia e imunologia ajudaram a entender como os microrganismos causam doenças, levando ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos de doenças infecciosas.

Crédito: - Divulgação

