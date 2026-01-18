Gênios da Biologia: eles fizeram descobertas preponderantes para a Ciência

CARL LINNAEUS, conhecido em português como Carlos Lineu (1707-1778): Pai da taxonomia moderna, o sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos. Ele introduziu o sistema binomial, que utiliza dois nomes (gênero e espécie) para identificar e classificar os organismos de forma padronizada.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons