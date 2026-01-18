Gastronomia do Japão não se resume a sushi; veja a variedade de quitutes
Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária do Japão oferece uma variedade de pratos nutritivos e com sabores marcantes. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!
Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri).
Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãos
Donburi: Tigela de arroz com diversos acompanhamentos, como carne, frango, frutos do mar, legumes e ovo. Uma refeição completa e nutritiva.
Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas.
Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes.