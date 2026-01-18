Gado introduzido em ilha do Oceano Índico se adaptou a condições inóspitas, mas acabou sendo abatido
Tudo começou quando cerca de cinco ou seis bovinos foram deixados na ilha em 1871 por um fazendeiro da Ilha da Reunião, que não conseguiu estabelecer uma criação devido às condições adversas.
Apesar do pequeno número inicial, o gado prosperou, chegando a quase 2 mil animais.
Apesar das condições inóspitas — clima severo, ventos fortes, chuvas frequentes e ausência de fontes permanentes de água —, os animais sobreviveram por mais de um século.
Estudos genéticos mostraram que o gado permaneceu saudável, sem acúmulo de mutações prejudiciais ou perda significativa de diversidade genética.
Também revelaram que o gado selvagem da Ilha Amsterdã descendia de duas populações distintas: gado taurino europeu (75%, semelhante à raça Jersey – foto) e zebu do Oceano Índico (25%).
Essa composição sugere que os animais introduzidos em 1871 foram selecionados a partir de raças presentes na Ilha da Reunião, onde cruzamentos entre bovinos europeus e zebus eram comuns.