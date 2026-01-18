Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fuja enquanto há tempo: dicas para saber se um relacionamento é tóxico

Fuja enquanto há tempo: dicas para saber se um relacionamento é tóxico

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante.

Crédito: Reprodução Instagram

" class="op_lazy">

“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu.

Crédito: Reprodução TV Globo

" class="op_lazy">

Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela.

Crédito: pexels

" class="op_lazy">

Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão.

Crédito: pexels

" class="op_lazy">

A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil.

Crédito: pexels

" class="op_lazy">

Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros.

Crédito: pexels

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar