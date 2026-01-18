Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flores perenes: espécies que brotam e embelezam o ano inteiro

Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.

Crédito: H. Zell wikimedia commons

Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.

Crédito: Tony Alter - wikimedia commons

Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.

Crédito: or RoyFocker wikimedia commons

Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.

Crédito: Flipar

Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.

Crédito: Pixabay

Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.

Crédito: Pixabay

