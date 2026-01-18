Flores perenes: espécies que brotam e embelezam o ano inteiro
Além de enfeitar, cumprem papel ecológico, atraindo polinizadores e ajudando a manter o equilíbrio ambiental.
Escolher espécies que florescem o ano inteiro garante um jardim sempre colorido, sem depender das estações.
Essas plantas perenes unem resistência e beleza, adaptando-se a diferentes climas e espaços. Veja algumas espécies.
Petúnia – Essa flor adora sol e é perfeita para jardins suspensos ou bordaduras vibrantes.
Mantém flores abundantes durante todo o ano, alegrando o ambiente constantemente.
Originária da América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, hoje é cultivada em diversas partes do mundo.