Esses atores deram vida a grandes vilões das HQs. Conhece todos?

Arnold Schwarzenegger/Sr. Frio- Nascido na Áustria em 30/7/1947, o ator atuou como o vilão Dr. Victor Fries/Sr.Frio no criticado “Batman & Robin” (1997), de Joel Schumacher.

Crédito: Governo do Estado de São Paulo - Wikimédia Commons e Reprodução de vídeo do site dn.pt