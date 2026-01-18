Esses atores deram vida a grandes vilões das HQs. Conhece todos?
Josh Brolin/Thanos- O ator americano nasceu em 12/2/1968 na Califórnia e interpreta o superpoderoso vilão Thanos em “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019).
Tom Hardy/Bane- O ator britânico nasceu em 15/9/1977, em Londres. Ele aceitou o desafio de se tornar o vilão Bane no terceiro filme da trilogia do homem-morcego, dirigido por Christopher Nolan: “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012).
Para o papel de Bane, Tom Hardy passou por uma intensa preparação, tendo até que ganhar mais de 14 kg para compor o personagem.
Willem Dafoe/Duende Verde – O premiado ator americano vive o alter-ego de Norman Osborn, nos filmes da franquia do “Homem-Aranha”, da Marvel.
Jared Leto/Coringa- O ator e músico americano, nascido em 26/12/1971, na Luisiana, interpretou o vilão Coringa em “Esquadrão Suicida” (2016) e “Liga da Justiça de Zack Snyder” (2021).
Jared Leto/Dr. Michael Morbius- No filme “Morbius” (2022), Jared Leto dá vida ao Dr. Michael Morbius, um dos antagonistas mais famosos do Homem-Aranha.