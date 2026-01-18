Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda como são as roupas das mulheres muçulmanas

Em alguns países, o uso é opcional e interpretado como expressão pessoal de religiosidade. Já em nações mais conservadoras, as restrições são severas, havendo regras estatais que obrigam as mulheres a cobrir parte ou todo o corpo.

Crédito: Imagem Unsplash

Hijab – O hijab é o tipo mais conhecido, sendo usado por milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo. Trata-se de um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e, em alguns casos, os ombros.

Crédito: Hijabis4ever /Wikimedia Commons

Essa vestimenta deixa o rosto totalmente visível, permitindo fácil identificação da pessoa. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser adotado tanto por tradição quanto por escolha individual.

Crédito: Flipar

Niqab – O niqab cobre o rosto inteiro, permitindo apenas que os olhos fiquem à mostra. É bastante associado a práticas mais conservadoras em países como Arábia Saudita e Iêmen.

Crédito: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons

Muitas mulheres que usam o niqab afirmam que ele simboliza devoção e obediência às regras religiosas. Para outras, porém, é visto como um símbolo de repressão, já que reduz a visibilidade e a interação social.

Crédito: Steve Evans/Wikimedia Commons

Chador – No Irã, a peça tradicional é o chador, um grande manto semicircular que cobre o corpo inteiro. Ele é geralmente usado em público, acompanhado de um lenço por baixo para garantir cobertura total.

Crédito: Hannah Al-aydrus - wikimedia commons

