Eles moldam o mundo com suas ideias; conheça expoentes da Economia
Adam Smith (1723-1790) – Escocês, é o “pai do capitalismo”. O mais importante teórico do liberalismo. Autor de “A Riqueza das Nações” (1776), foi o primeiro a explicar conceitos como produção, preço e finanças públicas, numa época de surgimento da indústria. Defensor da livre concorrência e da inovação tecnológica.
David Ricardo (1772-1823) – Inglês, é considerado um dos fundadores da escola clássica de economia política. Abordou teorias da relação valor-trabalho e lucro-salário, além de importantes estudos sobre comércio internacional. Demonstrou que duas nações podem se beneficiar mutuamente do comércio livre.
Karl Marx (1818-1883) – Alemão,viveu no Reino Unido. Seu pensamento sobre trabalho e capital exerceu grande influência. Marx apontava a luta de classes e os antagonismos do sistema capitalista entre burguesia e proletariado. Foi teórico do Socialismo e defendeu ações revolucionárias em defesa do Comunismo.
Alfred Marshall (1842-1924) – Britânico, escreveu “Princípios de Economia”, livro que reuniu teorias sobre oferta e procura e sobre custos de produção. Esta obra foi o manual de economia adotado na Inglaterra por longo período. Trabalhou em quatro universidades e foi membro da Academia Britânica.
Irving Fisher (1867-1947) – Americano da Universidade de Yale, em Connecticut, foi um dos expoentes do “monetarismo”. Criou teorias sobre capital, mercado e inflação, inclusive a Teoria de Fisher, sobre uma variante no nível de preços. Foi um escritor prolífico, deixando livros e artigos técnicos.
John Maynard Keynes (1883-1946)- O britânico foi eleito, em 1999, pela revista Time, uma das cem pessoas mais influentes do século XX. É o homem cujas ideias, no século XX, tiveram maior penetração nos estudos sobre economia mundial. Defendeu uma política de governo intervencionista. Foi diretor do Banco da Inglaterra.