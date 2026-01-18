Eles moldam o mundo com suas ideias; conheça expoentes da Economia

John Maynard Keynes (1883-1946)- O britânico foi eleito, em 1999, pela revista Time, uma das cem pessoas mais influentes do século XX. É o homem cujas ideias, no século XX, tiveram maior penetração nos estudos sobre economia mundial. Defendeu uma política de governo intervencionista. Foi diretor do Banco da Inglaterra.

Crédito: Wikimedia Commons