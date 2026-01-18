Desmatamento e seca ameaçam o Cerrado, uma pérola do bioma brasileiro
Segundo a Agência FAPESP, o aquecimento global tem afetado a região, causando um distúrbio: a temperatura do solo, ao ficar muito elevada, faz com que a água da chuva evapore antes de se infiltrar no solo.
O Cerrado também passa por um desmatamento agressivo. As pastagens cresceram 17 milhões de hectares nos últimos 38 anos, sendo 10% na última década. Além disso, o MapBiomas mostra que o Cerrado é o bioma brasileiro mais impactado pelo perda de vegetação para o plantio de soja.
Se a devastação continuar avançando no ritmo atual até 2050, o Cerrado pode perder até 34% do que ainda resta. Isto significaria a extinção de cerca de 1.140 espécies exclusivas deste bioma: oito vezes mais do que o total de plantas extintas no mundo desde o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto.
Segundo o MapBiomas, entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu cerca de 111,7 milhões de hectares de áreas naturais — incluindo floresta, cerrado e outros ecossistemas — com grande parte da conversão para pastagens e lavouras, refletindo a expansão da agropecuária no período
O Cerrado perdeu cerca de 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024, o equivalente a 28% de sua cobertura original, muito disso por causa do avanço agrícola, principalmente soja e outras lavouras. �
O Cerrado teve cerca de 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa suprimidos entre 1985 e 2024, o que representa aproximadamente 28% de sua cobertura original