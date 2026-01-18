Desmatamento e seca ameaçam o Cerrado, uma pérola do bioma brasileiro

Se a devastação continuar avançando no ritmo atual até 2050, o Cerrado pode perder até 34% do que ainda resta. Isto significaria a extinção de cerca de 1.140 espécies exclusivas deste bioma: oito vezes mais do que o total de plantas extintas no mundo desde o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto.

Crédito: Flickr/WWF-Brasil