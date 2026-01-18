Degeneração macular: doença impede atriz Judi Dench de enxergar
Diagnosticada em 2012 com degeneração macular relacionada à idade, a vencedora do Oscar contou que a condição já compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas próximas, ler e até mesmo assistir televisão.
Ao ser questionada sobre sua ausência diante das câmeras nos últimos anos, ela foi direta: “Eu não consigo mais enxergar”. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu último papel no cinema foi no filme “Allelujah”, lançado em 2022.
Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, já revelaram ter degeneração macular.
Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão, Judi Dench construiu uma trajetória marcada por grandes interpretações e inúmeros reconhecimentos.
Entre os principais prêmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por “Shakeaspeare Apaixonado”, de 1998), quatro BAFTAs, dois Globos de Ouro, dois SAG Awards e um Tony.
A degeneração macular é uma condição ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mácula, a região central da retina responsável pela nitidez da visão.