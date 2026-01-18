Dá gosto de ver: Animais que são afetuosos com os filhotes

O mundo animal tem brigas por sobrevivência, caçadas, presas e predadores. Mas também tem proteção e atenção de uns animais com os outros. E isso ocorre particularmente em relação aos filhotes. Veja algumas espécies que têm fama de carinhosas com as crias, destacando-se pelo jeito protetor e afetuoso.

/ Crédito: Divulgação/STEFAN CHRISTMANN, ALEMANHA