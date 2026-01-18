Dá gosto de ver: Animais que são afetuosos com os filhotes
ELEFANTES – Vivem na África e na Ásia, com expectativa de vida de 60 a 70 anos. O período de gestação é de 22 meses. Nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 4 anos entre os nascimentos.
As fêmeas dos elefantes têm o costume de cuidar em grupo dos filhotes, protegendo-os contra ameaças e ensinando-os também a se manter em segurança.
GOLFINHOS – Habitam todos os oceanos e vivem em média de 30 a 50 anos. A gestação dura de 10 a 12 meses, e nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 3 a 4 anos.
Os gollfinhos são conhecidos pelo carinho, pois as mães ficam ao lado dos filhotes constantemente, ajudando-os a nadar e a caçar até que aprendam a se conduzir de forma independente.
CANGURUS – Vivem principalmente na Austrália, com expectativa de vida de 6 a 8 anos na natureza. A gestação dura apenas 30 a 40 dias, mas o filhote permanece na bolsa da mãe por até 9 meses, nascendo 1 filhote por vez.
Os cangurus são notoriamente carinhosos. E a imagem clássica do filhote na bolsa da mãe reflete esse cuidado. As fêmeas mantêm os pequeninos na bolsa, nutrindo e dando proteção até que estão prontos para a saída. Geralmente ficam 8 meses crescendo na bolsa.