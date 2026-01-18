Da construção à fama planetária: a história da Estátua da Liberdade
Criada para celebrar a Revolução Americana e um século de amizade entre os Estados Unidos e a França, a estátua foi projetada pelo escultor francês Frederic-Auguste Barholdi, que utilizou sua própria mãe como modelo, e desenvolvida pelo engenheiro Gustave Eiffel.
Com isso, a estátua foi inicialmente programada para ser finalizada em 1876, no 100º aniversário da Declaração de Independência da América. No entanto, a arrecadação de fundos, que incluía leilões, uma loteria e partidas de boxes, atrasou a inauguração do monumento.
Esse atraso aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde o pedestal da estátua seria financiado e construído. Ela custou aproximadamente 250 mil dólares para os franceses (o que daria mais de 5,5 milhões de dólares hoje em dia).
A estátua, portanto, foi construída em Paris no verão de 1884, A figura feminina usando um robe e com um dos braços erguidos segurando uma tocha chegou à sua nova casa em 17 de junho de 1885.
Especificamente na Ilha de Bedloe, no Porto de Nova York (entre a cidade e o condado de Hudson, em Nova Jersey). A estátua foi construída com inspiração no Colosso de Rodes, uma gigantesca estátua que foi construída em Rodes, na Grécia, durante a Antiguidade.
Após ser montado, o monumento de 200 toneladas foi inaugurado em 28 de outubro de 1886, pelo presidente Cleveland, que disse: “Nós não esqueceremos que a Liberdade fez daqui o seu lar; nem seu escolhido altar deve ser negligenciado”.