Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação

Autor Flipar
De acordo com relatos dos moradores, ao amanhecer, os galhos começavam a liberar uma substância gelada nos meses de temperatura alta – o que causou espanto.

Crédito: reprodução youtube

Ao longo do dia, essa substância se transformava em uma espuma que cobria os ramos da árvore e, à noite, essa espuma se convertia novamente em água.

Crédito: reprodução g1

Os agricultores locais chegaram a se perguntar se esse evento seria apenas um fenômeno raro ou algo de natureza sobrenatural.

Crédito: reprodução g1

Um especialista do departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará esclareceu que o que parecia ser “gelo” era, na realidade, um fenômeno natural.

Crédito: reprodução g1

A formação da enigmática espuma, que se assemelha a gelo, é atribuída a uma cigarra pertencente à família Cercopidae, cujo nome científico é “Prosapia bicincta”.

Crédito: domínio público

Essa espuma atua como um mecanismo de proteção para as fases jovens do bicho – chamada de ninfa -, servindo como defesa contra possíveis predadores.

Crédito: reprodução g1

