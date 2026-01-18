Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação
De acordo com relatos dos moradores, ao amanhecer, os galhos começavam a liberar uma substância gelada nos meses de temperatura alta – o que causou espanto.
Ao longo do dia, essa substância se transformava em uma espuma que cobria os ramos da árvore e, à noite, essa espuma se convertia novamente em água.
Os agricultores locais chegaram a se perguntar se esse evento seria apenas um fenômeno raro ou algo de natureza sobrenatural.
Um especialista do departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará esclareceu que o que parecia ser “gelo” era, na realidade, um fenômeno natural.
A formação da enigmática espuma, que se assemelha a gelo, é atribuída a uma cigarra pertencente à família Cercopidae, cujo nome científico é “Prosapia bicincta”.
Essa espuma atua como um mecanismo de proteção para as fases jovens do bicho – chamada de ninfa -, servindo como defesa contra possíveis predadores.