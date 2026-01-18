Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade na Flórida é conhecida como ‘Veneza Americana’

Cidade na Flórida é conhecida como ‘Veneza Americana’

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão.

Crédito: Yanjipy/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a “Grande Fort Lauderdale”, a rede totaliza 480 km.

Crédito: Flickr Mad Maui

" class="op_lazy">

Os canais são atravessados diuturnamente por táxis aquáticos, veículos que levam turistas a diversos pontos da cidade, como teatros, restaurantes e museus.

Crédito: Flickr TRAVELINGFOREVER1

" class="op_lazy">

Para fazer jus à fama de “Veneza Americana”, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração.

Crédito: Flickr Eduardo Feo

" class="op_lazy">

Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação.

Crédito: Flickr Ning Tranquiligold Jin

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar