Cidade na Flórida é conhecida como ‘Veneza Americana’

O jogador de futebol Lionel Messi, oito vezes eleito melhor do mundo, tem duas mansões na cidade. De acordo com o jornal “The Sun”, o argentino pagou 10,6 milhões de dólares (R$ 56 milhões) por uma delas, próxima ao estádio do Inter Miami, franquia dos Estados Unidos em que joga atualmente.

Crédito: Divulgação/Inter Miami