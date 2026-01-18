Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chuva de granizo atrai curiosidade, mas causa estragos; saiba como se forma

A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.

Crédito: Simon Eugster wikimedia commons

" class="op_lazy">

Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.

Crédito: Wikimedia Commons/ Eduardo Milla

" class="op_lazy">

A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.

Crédito: Wikimedia Commons/Pieter Delicaat

" class="op_lazy">

Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.

Crédito: FelixMittermeier por Pixabay

" class="op_lazy">

Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.

Crédito: Wikimedia Commons/Michael Hoffmann

" class="op_lazy">

Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.

Crédito: Starline/Freepik

