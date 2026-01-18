Chuva de granizo atrai curiosidade, mas causa estragos; saiba como se forma
A chuva de granizo é um fenômeno meteorológico caracterizado pela queda de pedras de gelo, conhecidas como granizo ou saraiva, que se formam em nuvens de tempestade, especialmente em cumulonimbus.
Essas pedras podem variar de poucos milímetros até vários centímetros de diâmetro, podendo causar danos significativos dependendo do seu tamanho, densidade e velocidade de queda.
A formação do granizo ocorre quando fortes correntes ascendentes dentro dessas nuvens transportam gotículas de água para altitudes muito elevadas.
Quando essas gotículas super-resfriadas (em estado líquido abaixo de 0°C) são carregadas para muito alto, elas congelam ao entrar em contato com partículas como poeira ou gelo.
Esses embriões de granizo são mantidos em suspensão pelas correntes de ar, crescendo em camadas à medida que mais água líquida se congela ao seu redor.
Quando ficam pesados demais para serem sustentados, caem como chuva de granizo.