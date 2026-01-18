Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cebola, sabor essencial presente em quase todas as mesas

Cebola, sabor essencial presente em quase todas as mesas

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Pode ser consumida crua, cozida, assada ou frita, variando bastante de intensidade. Essa versatilidade faz da cebola um item quase indispensável na cozinha diária.

Crédito: Vitor Hugo Queiroz - Flickr

" class="op_lazy">

Crua, a cebola costuma aparecer em saladas, vinagretes e sanduíches. Nessa forma, o sabor é mais marcante e levemente ardido, além de preservar melhor alguns nutrientes.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

No refogado, ela costuma ser o primeiro ingrediente a ir à panela. Ao dourar, libera açúcares naturais e cria uma base aromática para arroz, feijão, carnes e legumes.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

A cebola caramelizada é resultado do cozimento lento, que realça a doçura natural. Combina muito bem com carnes, queijos, hambúrgueres e tortas salgadas

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Assada, a cebola ganha textura macia e sabor mais suave. Pode ser servida como acompanhamento ou incorporada a legumes e proteínas no forno.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

Frita, seja em rodelas ou tiras, traz crocância e contraste ao prato. É comum em lanches, saladas e pratos tradicionais da culinária caseira.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar