Cebola, sabor essencial presente em quase todas as mesas
Pode ser consumida crua, cozida, assada ou frita, variando bastante de intensidade. Essa versatilidade faz da cebola um item quase indispensável na cozinha diária.
Crua, a cebola costuma aparecer em saladas, vinagretes e sanduíches. Nessa forma, o sabor é mais marcante e levemente ardido, além de preservar melhor alguns nutrientes.
No refogado, ela costuma ser o primeiro ingrediente a ir à panela. Ao dourar, libera açúcares naturais e cria uma base aromática para arroz, feijão, carnes e legumes.
A cebola caramelizada é resultado do cozimento lento, que realça a doçura natural. Combina muito bem com carnes, queijos, hambúrgueres e tortas salgadas
Assada, a cebola ganha textura macia e sabor mais suave. Pode ser servida como acompanhamento ou incorporada a legumes e proteínas no forno.
Frita, seja em rodelas ou tiras, traz crocância e contraste ao prato. É comum em lanches, saladas e pratos tradicionais da culinária caseira.