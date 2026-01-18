Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa invertida é ‘carro-chefe’ nas atrações de vilarejo polonês

Casa invertida é ‘carro-chefe’ nas atrações de vilarejo polonês

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes.

Crédito: Flickr aknad0 (aknad0)

" class="op_lazy">

O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.

Crédito: Flickr magro_kr

" class="op_lazy">

Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam “invertidas” na época.

Crédito: Tomasz Sienicki/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.

Crédito: Flickr Denis, Miracafe, Robert Kaleta, Weekend Wayt e moideniznunez

" class="op_lazy">

Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.

Crédito: Henryk Bielamowicz/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.

Crédito: Piotr J/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar