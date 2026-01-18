Carne macia do mexilhão ajuda a combater hipertensão; veja seus usos
Ele é um molusco bivalve, conhecido por suas conchas pretas ou azuis, que são comuns em regiões costeiras e zonas rochosas de oceanos e água doce.
Estes animais, que vivem presos ao substrato por um feixe de filamentos (bisso), são filtradores, o que significa que podem concentrar contaminantes presentes no seu ambiente. Eles não apresentam restrições de clima e salinidade e são cultivados em grandes quantidades.
As conchas são alongadas e assimétricas, com cores que variam entre preto-azuladas (como o mexilhão-comum) e marrom escura por fora com nuances azuladas metálicas por dentro.
Encontram-se também em zonas rochosas e costeiras, tanto em águas salgadas como em água doce, podendo ser encontrados em zonas de mangue.
O mexilhão, especialmente o dourado (Crassostrea gigas), é nativo da Ásia. Chegou à América do Sul, incluindo o Brasil, provavelmente através da água de lastro de navios.
Foi introduzido no Brasil, provavelmente através da água de lastro de navios cargueiros, e desde então se espalhou por vários estados, incluindo o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.