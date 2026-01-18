Cápsula para ‘morar’ no fundo do mar tem cozinha e beliches
A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.
Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.
Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.
Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.
Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.
O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.