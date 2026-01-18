Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cápsula para ‘morar’ no fundo do mar tem cozinha e beliches

Flipar
Flipar
A cápsula Vanguard foi projetada para permitir que equipes científicas permaneçam por longos períodos no fundo do oceano.

Crédito: Reprodução/Deep

Criada pela Deep, esta câmara pode ser o primeiro habitat humano permanente no fundo do mar.

Crédito: Divulgação/Deep

Composta por uma robusta estrutura de aço, a Vanguard é capaz de operar a uma profundidade de 50 metros.

Crédito: Divulgação/Deep

Segundo a empresa, o protótipo foi feito para suportar pressões equivalentes a furacões de categoria 5.

Crédito: Reprodução/Deep

Dentro da câmara, os ocupantes contam com uma base completa para atividades de mergulho.

Crédito: Divulgação/Deep

O espaço foi concebido para que pesquisadores, ambientalistas e exploradores realizem seus trabalhos com segurança.

Crédito: Reprodução/Deep

