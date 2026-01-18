Bollywood: o império cinematográfico indiano que rivaliza com a fama de Hollywood
Embora seja conhecido por coreografias grandiosas e histórias de amor, Bollywood vai além. O cinema também aborda críticas sociais, tradições milenares e dilemas políticos. Assim, as telas se tornam palco de modernidade e tradição, coexistindo em cores que refletem a alma complexa da Índia.
O termo “Bollywood” nasceu da fusão entre Mumbai, cidade que abriga a indústria, e Hollywood, referência mundial cinematográfica. A junção simboliza inspiração e singularidade do cinema deles. Exuberante e diversificado, Bollywood construiu identidade própria. Hoje, é sinônimo de espetáculo e emoção.
A primeira projeção cinematográfica na Índia ocorreu em 1896, com imagens em movimento pela primeira vez. Porém, o marco inicial do cinema indiano veio em 1913, com “O Rei Harishchandra”. Dirigido por Dadasaheb Phalke, o filme abordava textos sagrados hindus. Desde então, o país sempre produziu narrativas.
Considerado o pai do cinema indiano, Phalke abriu caminho para uma indústria que se tornaria colossal. Seu trabalho inspirou gerações de cineastas e consolidou a arte como cultura nacional. O cinema passou a dialogar com religião, sociedade e identidade.
A Índia também revelou nomes de peso como Satyajit Ray e Mrinal Sen, diretores que conquistaram reconhecimento mundial com obras profundas e críticas. Assim, o país mostrou que sua produção supera o entretenimento popular. O cinema indiano também é, portanto, arte refinada e universal.
Bollywood funciona como reflexo das contradições e transformações da Índia. Os filmes retratam tanto a alegria das festas quanto os dilemas urbanos. Ao mesmo tempo, exploram dramas rurais e questões políticas. O cinema, assim, se torna um espelho da diversidade cultural e social do país.