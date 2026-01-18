Atores que ficaram carecas: veja como eram antes da perda dos cabelos
Ben Kingsley – Ator inglês de 79 anos. Atuou em grandes produções como ‘Êxodo: Deuses e Reis’ (2014), ‘Uma Noite no Museu 3 – O Segredo da Tumba’ (2014) e ‘Mogli – O Menino Lobo’ (2016). Também conquistou o Oscar de ‘Melhor Ator’ por sua atuação em ‘Gandhi’ (1983).
Billy Zane – Ator americano. O profissional se tornou famoso pelas suas interpretações em ‘Titanic’ (1997) e ‘Fantasma: The Phantom’ (1996) inspirado no desenho em quadrinhos que leva o mesmo nome.
Bruce Willis – Ator americano de 68 anos, nasceu na Alemanha, pois seu pai era um soldado que fo lutar na Segunda Guerra Mundial, mas depois a família retornou para os Estados Unidos. O ator estrelou o filme ‘Duro de Matar’ (1988), ponto de partida para receber a alcunha de ‘herói de ação’ e também navegou por diversos gêneros.
Christopher Meloni – Ator americano de 62 anos, ganhou notoriedade com interpretações em séries. Como, por exemplo, o papel de detetive Elliot Stabler, em ‘Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais’. Como convidado, esteve em ‘Oz’ (1997-2003), da HBO, como Chris Keller.
Dawyne Johnson – Ator e ex-lutador americano, recebeu o apelido de ‘The Rock’. Alguns de seus trabalhos de destaque são: ‘O Retorno da Múmia’ (2001), ‘Treinando o Papai’ (2007), além de ‘Velozes e Furiosos 5, 6 e 7’ (2011, 2013 e 2015).
Ed Harrys – Ator americano de 72 anos, tornou-se conhecido nos filmes ‘Os Eleitos’ (1983), ‘Apollo 13’ (1995), ‘O Show do Truman – O Show da Vida’ (1998) e na TV participou de ‘Gamechange’ (2012). Os dois últimos lhe renderam dois prêmios Globos de Ouro.