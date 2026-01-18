Atores espanhóis que alcançaram fama internacional
Esses atores nascidos em diferentes regiões espanholas ganharam destaque em produções globais e ampliaram sua presença além das fronteiras europeias.
Antonio Banderas – Nascido em Málaga em 10/8/1960, tornou-se um dos atores espanhóis mais reconhecidos no cinema mundial. Sua carreira abriu portas para outros nomes do país alcançarem produções internacionais.
Penélope Cruz – Nascida em Madri em 28/4/1974, consolidou-se como uma das maiores atrizes espanholas com forte projeção global. Sua trajetória combina cinema europeu e grande presença em Hollywood.
Javier Bardem – Nascido em Las Palmas em 1/3/1969, ganhou destaque internacional representando o talento espanhol em grandes produções. Seu trabalho ajudou a ampliar a visibilidade da atuação espanhola no exterior.
Paz Vega – Nascida em Sevilha em 2/1/1976, alcançou notoriedade fora da Espanha ao participar de produções internacionais. Seu estilo expressivo levou a cultura espanhola a novos públicos.
Elsa Pataky – Nascida em Madri em 18/7/1976, expandiu sua carreira para o cinema de ação e ficção internacional. Sua presença reforça a participação espanhola em grandes franquias globais.