As 7 maravilhas do mundo moderno; uma é brasileira

A disputa foi acirrada e os vencedores – incluindo o Cristo – superaram concorrentes também de peso como a Acrópole de Atenas, o Castelo de Neuschwanstein, a Torre Eiffel, Stonehenge, os Moais da Ilha de Páscoa, o Templo de Kiyomizu-dera, a Alhambra, a Estátua da Liberdade, a Ópera de Sydney, Angkor Wat e a Catedral de São Basílio.

Crédito: Flipar