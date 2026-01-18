Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As 7 maravilhas do mundo moderno; uma é brasileira

Inaugurada em 12/10/ 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, a estátua tem 30 metros de altura, sem contar os 8m do pedestal, sendo a mais alta do mundo no estilo Art Déco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1145 toneladas.

Crédito: wikimedia commons Donatas Dabravolskas

A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados do século 19 mas foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro que conseguiu as doações necessárias para colocar a ideia em prática no início do século 20.

Crédito: Flipar

O monumento virou símbolo não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil, com reconhecimento internacional por sua importância histórica e cultural, que transcende os limites da religião. É um símbolo de espiritualidade independentemente de doutrina.

Crédito: reprodução

A disputa foi acirrada e os vencedores – incluindo o Cristo – superaram concorrentes também de peso como a Acrópole de Atenas, o Castelo de Neuschwanstein, a Torre Eiffel, Stonehenge, os Moais da Ilha de Páscoa, o Templo de Kiyomizu-dera, a Alhambra, a Estátua da Liberdade, a Ópera de Sydney, Angkor Wat e a Catedral de São Basílio.

Crédito: Flipar

O concurso das Sete Maravilhas do Mundo Moderno foi organizado pela fundação suíça New7Wonders. O resultado final foi anunciado em 7 de julho de 2007 após votação mundial que durou cerca de sete anos.

Crédito: Kelly Repreza/Unsplash

A eleição contou com a participação de milhões de pessoas que votaram pela internet e por telefone. Além do Cristo Redentor, veja as maravilhas que foram escolhidas.

Crédito: Imagem de i.a

