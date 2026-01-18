Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arquipélago das Malvinas: conheça esse lugar marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra

Arquipélago das Malvinas: conheça esse lugar marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Entre faróis, praias isoladas e trilhas silenciosas, as Malvinas oferecem uma experiência singular, marcada pela beleza remota e pelo peso simbólico de sua história. Veja suas principais atrações.

Crédito: Flickr Aah-Yeah

" class="op_lazy">

Começando pela Bluff Cove Lagoon, uma baía isolada e de grande beleza natural, ideal para quem busca contato com a vida selvagem em seu habitat natural.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

A área é especialmente famosa por suas colônias de pinguins-rei, além de uma paisagem deslumbrante de dunas e praias intocadas.

Crédito: Flickr Chris;Steve

" class="op_lazy">

Saunders Island é a quarta maior ilha das Malvinas e um verdadeiro santuário para amantes da natureza. A ilha abriga cinco espécies de pinguins, além de albatrozes, corvos-marinhos e outras aves marinhas.

Crédito: Flickr Ben Tubby

" class="op_lazy">

Suas paisagens variam entre praias de areia branca, colinas e formações rochosas impressionantes. Com poucas acomodações rústicas, a experiência em Saunders é voltada para o ecoturismo, com caminhadas, observação de fauna e tranquilidade.

Crédito: Flickr Richard Collier

" class="op_lazy">

Localizado em Stanley, sua capital, o Historic Dockyard Museum oferece uma imersão na rica e complexa história das Ilhas Malvinas. O museu aborda desde a vida marítima e a colonização até a guerra de 1982 entre Argentina e Reino Unido.

Crédito: Divulgação

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar