Arquipélago das Malvinas: conheça esse lugar marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra
Entre faróis, praias isoladas e trilhas silenciosas, as Malvinas oferecem uma experiência singular, marcada pela beleza remota e pelo peso simbólico de sua história. Veja suas principais atrações.
Começando pela Bluff Cove Lagoon, uma baía isolada e de grande beleza natural, ideal para quem busca contato com a vida selvagem em seu habitat natural.
A área é especialmente famosa por suas colônias de pinguins-rei, além de uma paisagem deslumbrante de dunas e praias intocadas.
Saunders Island é a quarta maior ilha das Malvinas e um verdadeiro santuário para amantes da natureza. A ilha abriga cinco espécies de pinguins, além de albatrozes, corvos-marinhos e outras aves marinhas.
Suas paisagens variam entre praias de areia branca, colinas e formações rochosas impressionantes. Com poucas acomodações rústicas, a experiência em Saunders é voltada para o ecoturismo, com caminhadas, observação de fauna e tranquilidade.
Localizado em Stanley, sua capital, o Historic Dockyard Museum oferece uma imersão na rica e complexa história das Ilhas Malvinas. O museu aborda desde a vida marítima e a colonização até a guerra de 1982 entre Argentina e Reino Unido.