Apneia do sono: entenda o risco do problema que levou Orlando Morais à mesa de cirurgia
Ele compartilhou: “Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se você também”
A apneia é uma condição que causa pausas na respiração durante o sono. Isso reduz a oxigenação do sangue e fragmenta o descanso, o que deixa a pessoa cansada mesmo após horas na cama.
Existem três formas principais de apneia do sono. A mais comum é a obstrutiva, causada pelo relaxamento dos músculos da garganta. A central envolve falhas no sinal do cérebro para respirar. Já a mista combina os dois mecanismos.
Ronco alto, pausas respiratórias, engasgos noturnos e sonolência diurna são os sinais mais frequentes. Em muitos casos, é o parceiro de cama quem nota os episódios primeiro.
A polissonografia é o exame de referência para identificar o distúrbio. Realizada em laboratórios do sono, ela mede respiração, batimentos cardíacos e atividade cerebral durante a noite.
Fatores como obesidade, idade avançada, uso de álcool e histórico familiar aumentam as chances de desenvolver o problema. Homens estão entre os mais afetados, mas mulheres também podem apresentar o distúrbio, sobretudo após a menopausa.