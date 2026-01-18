Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apneia do sono: entenda o risco do problema que levou Orlando Morais à mesa de cirurgia

Apneia do sono: entenda o risco do problema que levou Orlando Morais à mesa de cirurgia

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Ele compartilhou: “Resolvi gravar este vídeo, mesmo com muita dificuldade em articular as palavras, para alertar quanto à apneia, condição que traz muitos danos à saúde, de forma geral. Após 62 anos sem dormir e respirar direito, decidi me cuidar. Cuide-se você também”

Crédito: Reprodução Instagram /@orlandomorais62

" class="op_lazy">

A apneia é uma condição que causa pausas na respiração durante o sono. Isso reduz a oxigenação do sangue e fragmenta o descanso, o que deixa a pessoa cansada mesmo após horas na cama.

Crédito: gpointstudio/Freepik

" class="op_lazy">

Existem três formas principais de apneia do sono. A mais comum é a obstrutiva, causada pelo relaxamento dos músculos da garganta. A central envolve falhas no sinal do cérebro para respirar. Já a mista combina os dois mecanismos.

Crédito: Sammy Williams/Unsplash

" class="op_lazy">

Ronco alto, pausas respiratórias, engasgos noturnos e sonolência diurna são os sinais mais frequentes. Em muitos casos, é o parceiro de cama quem nota os episódios primeiro.

Crédito: Freepik

" class="op_lazy">

A polissonografia é o exame de referência para identificar o distúrbio. Realizada em laboratórios do sono, ela mede respiração, batimentos cardíacos e atividade cerebral durante a noite.

Crédito: Parentingupstream por Pixabay

" class="op_lazy">

Fatores como obesidade, idade avançada, uso de álcool e histórico familiar aumentam as chances de desenvolver o problema. Homens estão entre os mais afetados, mas mulheres também podem apresentar o distúrbio, sobretudo após a menopausa.

Crédito: freepik

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar