Animais exóticos que são difíceis de encontrar
LAGOSTA AZUL – Em 2023, um pescador britânico capturou uma raríssima lagosta azul, durante uma sessão de pesca em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Estudos apontam que a chance de fisgar um desses é de uma em dois milhões de tentativas. O FLIPAR mostrou na ocasião.
Stuart Brown, pesquisador na Belfast Lough, encontrou a lagosta azul numa grande enseada nos arredores de Belfast. O homem registrou o momento na Internet, para comprovar a façanha, e devolveu a lagosta azul ao mar. “Espero que, se alguém pegar a lagosta, devolva (para a água) também”, disse.
Apesar de ser rara, esta não foi a primeira vez que um pescador capturou uma lagosta azul. Em 2021, na Escócia, o pescador Ricky Greenhowe pescou uma em Aberdeen. Na ocasião, ele falou que tentaria vender o animal para um aquário. Caso contrário, devolveria ao mar.
A lagosta é um tipo de crustáceo, nome dado a um grupo de animais que têm, entre outras características, um par de antenas, uma “carcaça dura”. Eles têm pernas e ausência de coluna vertebral. O Brasil tem cinco espécies de lagostas. No mundo são 75.
A lagosta costuma ser vermelha, mas algumas sofrem uma rara mutação genética que as deixam azul. essa coloração vibrante a torna mais visível a predadores, reduzindo suas chances de sobrevivência na natureza. Além disso, a pesca intensiva diminui ainda mais as chances de serem capturadas vivas.
ESTURJÃO DO ATLÂNTICO: Também em 2023, um esturjão do Atlântico apareceu morto na areia de uma praia no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O peixe é raro, vive na América do Norte e já foi ameaçado de extinção.