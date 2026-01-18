Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Animais exóticos que são difíceis de encontrar

Animais exóticos que são difíceis de encontrar

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

LAGOSTA AZUL – Em 2023, um pescador britânico capturou uma raríssima lagosta azul, durante uma sessão de pesca em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Estudos apontam que a chance de fisgar um desses é de uma em dois milhões de tentativas. O FLIPAR mostrou na ocasião.

Crédito: Twitter @PA

" class="op_lazy">

Stuart Brown, pesquisador na Belfast Lough, encontrou a lagosta azul numa grande enseada nos arredores de Belfast. O homem registrou o momento na Internet, para comprovar a façanha, e devolveu a lagosta azul ao mar. “Espero que, se alguém pegar a lagosta, devolva (para a água) também”, disse.

Crédito: Twitter @PA

" class="op_lazy">

Apesar de ser rara, esta não foi a primeira vez que um pescador capturou uma lagosta azul. Em 2021, na Escócia, o pescador Ricky Greenhowe pescou uma em Aberdeen. Na ocasião, ele falou que tentaria vender o animal para um aquário. Caso contrário, devolveria ao mar.

Crédito: Redes Sociais de Ricky Grenhowe

" class="op_lazy">

A lagosta é um tipo de crustáceo, nome dado a um grupo de animais que têm, entre outras características, um par de antenas, uma “carcaça dura”. Eles têm pernas e ausência de coluna vertebral. O Brasil tem cinco espécies de lagostas. No mundo são 75.

Crédito: Redes Sociais de Ricky Grenhowe

" class="op_lazy">

A lagosta costuma ser vermelha, mas algumas sofrem uma rara mutação genética que as deixam azul. essa coloração vibrante a torna mais visível a predadores, reduzindo suas chances de sobrevivência na natureza. Além disso, a pesca intensiva diminui ainda mais as chances de serem capturadas vivas.

Crédito: photogatlarge - Flickr

" class="op_lazy">

ESTURJÃO DO ATLÂNTICO: Também em 2023, um esturjão do Atlântico apareceu morto na areia de uma praia no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O peixe é raro, vive na América do Norte e já foi ameaçado de extinção.

Crédito: Reprodução Allen Sklar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar