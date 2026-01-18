Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Albânia quer extinguir o dinheiro vivo no prazo de 5 anos

Albânia quer extinguir o dinheiro vivo no prazo de 5 anos

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Apesar da ambição, especialistas alertam para obstáculos significativos. O ex-ministro das Finanças Arben Malaj destacou que “uma alta porcentagem da população vive em áreas rurais”, onde o uso de dinheiro físico ainda é predominante e o acesso à tecnologia é limitado.

Crédito: President.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Saiba, então, um pouco mais da história e das atrações deste incrível país da Península Balcânica. A Albânia é conhecida como o “País das Águias” devido ao seu nome em albanês: Shqipëri (ou Shqipëria), que significa literalmente “Terra das Águias”.

Crédito: wikimedia commons/Kolomaznik

" class="op_lazy">

O Dia Nacional da Albânia, celebrado em 28 de novembro, é em alusão à independência do país, proclamada por Ismail Qemali em 1912. O dia também remonta à primeira libertação da Albânia, em 1443, comandada pelo herói nacional, Skanderbeg.

Crédito: Kris Hodaj wikimedia commons

" class="op_lazy">

Ele, que liderou a resistência contra o Império Otomano, conquistando a liberdade para os albaneses por um período significativo, é um símbolo do orgulho nacional, representando a mais que secular luta contra os otomanos.

Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

A Albânia, aliás, tem 3 milhões de habitantes e uma extensão territorial de 28 mil km². Montanhosa e com paisagens espetaculares, tem as costas banhadas pelo Mar Adriático e Jônico. Sua história remonta aos tempos da Ilíria, com o nome da Albânia surgindo por volta de 100 a.C. com a tribo Albanoi, conforme registrado por Ptolomeu, o geógrafo grego.

Crédito: - Roland Unger/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

A Albânia foi, ao longo dos séculos, influenciada por várias culturas, incluindo a romana, bizantina e, mais tarde, o Império Otomano, que dominou o país por séculos. Durante a Idade Média, Veneza controlou os principais portos albaneses, como Durazzo e Scutari, enquanto os otomanos expandiram seu domínio para o interior.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar