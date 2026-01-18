Albânia quer extinguir o dinheiro vivo no prazo de 5 anos
Apesar da ambição, especialistas alertam para obstáculos significativos. O ex-ministro das Finanças Arben Malaj destacou que “uma alta porcentagem da população vive em áreas rurais”, onde o uso de dinheiro físico ainda é predominante e o acesso à tecnologia é limitado.
Saiba, então, um pouco mais da história e das atrações deste incrível país da Península Balcânica. A Albânia é conhecida como o “País das Águias” devido ao seu nome em albanês: Shqipëri (ou Shqipëria), que significa literalmente “Terra das Águias”.
O Dia Nacional da Albânia, celebrado em 28 de novembro, é em alusão à independência do país, proclamada por Ismail Qemali em 1912. O dia também remonta à primeira libertação da Albânia, em 1443, comandada pelo herói nacional, Skanderbeg.
Ele, que liderou a resistência contra o Império Otomano, conquistando a liberdade para os albaneses por um período significativo, é um símbolo do orgulho nacional, representando a mais que secular luta contra os otomanos.
A Albânia, aliás, tem 3 milhões de habitantes e uma extensão territorial de 28 mil km². Montanhosa e com paisagens espetaculares, tem as costas banhadas pelo Mar Adriático e Jônico. Sua história remonta aos tempos da Ilíria, com o nome da Albânia surgindo por volta de 100 a.C. com a tribo Albanoi, conforme registrado por Ptolomeu, o geógrafo grego.
A Albânia foi, ao longo dos séculos, influenciada por várias culturas, incluindo a romana, bizantina e, mais tarde, o Império Otomano, que dominou o país por séculos. Durante a Idade Média, Veneza controlou os principais portos albaneses, como Durazzo e Scutari, enquanto os otomanos expandiram seu domínio para o interior.