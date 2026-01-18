Abacate: fruta de gordura boa surpreende pelo nome científico
Em pouco mais de 20 anos, a produção de abacates na Europa e na América do Norte triplicou. Mas, embora a fruta tenha benefícios à saúde, também traz impactos ambientais. Entre eles, o uso de fertilizantes e combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de gases do efeito estufa.
Os abacates são nativos da América Central e do Sul, onde o clima quente e temperado fornece condições de cultivo ideais. Com isso, existem centenas de variedades, mas a mais conhecida é a Hass.
Dentro de uma dieta saudável e sustentável, o abacate auxilia na promoção da saúde digestiva por ser extremamente rico em fibras. Elas contribuem para a regularidade intestinal, previnem a constipação e ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue.
O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre.
O fruto também possui teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados. Eles estão associados à redução do “mau” colesterol e ao aumento do bom colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular.
Com altos níveis de antioxidantes, o abacate favorece a saúde, sendo uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados. Eles também têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática.