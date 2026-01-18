A mente singular de Turner, artista que transformou dor em paisagem
Destacou-se como mestre das paisagens em uma Europa em transformação. A Revolução Industrial trouxe fumaça, névoa e novas atmosferas que ele captou com maestria. Suas telas revelam o choque entre natureza e progresso, e o olhar singular do artista eternizou esse contraste histórico.
A Tate Britain celebra os 250 anos de Turner com uma exposição especial. Obras célebres como ‘O Incêndio das Câmaras dos Lordes e dos Comuns’ ganham destaque. Ao lado, peças de John Constable revelam rivalidade e diálogo artístico. A mostra, aliás, ilumina a contribuição de ambos para a arte inglesa.
O documentário “Turner: The Secret Sketchbooks”, da BBC, mergulha em sua vida pessoal. Afinal, são 37 mil esboços analisados para compreender sua mente criativa. A produção busca preencher lacunas sobre sua personalidade e revela hipóteses intrigantes sobre traumas e neurodivergência.
Entre as teses, surge a possibilidade de Turner ter TDAH ou autismo. Seu hiperfoco em detalhes minuciosos chama atenção dos especialistas. Cada pedra e janela em suas aquarelas parecem indispensáveis frente a um olhar obstinado que sugere uma mente fora dos padrões comuns.
Chris Packham, da Sociedade Nacional do Autismo, reforça essa leitura ao destacar a obsessão angustiante de Turner por esboçar cenários. Assim, a repetição incansável pode indicar traços neuroatípicos. O documentário abre espaço, desse modo, para novas interpretações sobre sua obra.
Revisitar artistas sob a ótica da saúde mental tornou-se prática recente, visto que estudos revelam que muitos gênios tinham hábitos singulares. A genialidade pode estar ligada, inclusive, a condições neurodivergentes. Turner agora integra essa lista de nomes analisados sob nova perspectiva.