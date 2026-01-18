‘Maldição’ do Atuk: Filme nunca saiu do papel porque os atores principais morrem na vida real
A ideia surgiu na década de 1970, quando produtores em Hollywood planejaram transformar o livro “The Incomparable Atuk”, do canadense Mordecai Richler, em filme.
No enredo, o incomparável Atuk é o protagonista, que se sente um peixe fora d’água. Ele pertence à etnia Inuit (chamada de esquimó), deixa sua terra natal totalmente rural, e vai em direção a Toronto, no Canadá.
Por lá, Atuk encontra personagens e cenários que mexem com sua vida. Era retratada a presença de um esquimó em uma metrópole e todo contexto que essa contradição poderia acarretar. O filme seria retratado através da sátira. Uma comédia.
Autor da obra, Mordecai Richler (1931-2001) foi indicado ao Oscar em 1975, pelo roteiro de “O grande vigarista”. Em 1977, foi responsável por escrever “Adivinhe Quem vem para Roubar”, que foi refilmado em 2005 com Jim Carrey no papel principal e um novo título: “As Loucuras de Dick & Jane”.
Os atores chamados para aasumir o protagonismo do filme foram morrendo um a um: John Belushi, Sam Kinison, John Candy e Chris Farley. Todos estavam no auge da carreira.
John Belushi, que já era conhecido por papéis no programa “Saturday Night Live” e em filmes como “Clube dos Cafajestes” (1978), foi escolhido para viver o protagonista Atuk no cinema e as gravações teriam início em 1982.