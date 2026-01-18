‘Cidade Imperial’, Petrópolis une história, natureza e circuito cervejeiro
Conhecida como “Cidade Imperial”, Petrópolis ostenta um rico patrimônio histórico e cultural, além de belas paisagens montanhosas da Região Serrana e um clima ameno que a tornam um destino turístico atemporal.
Entre as várias atrações da cidade está o Palácio Imperial, antiga morada de Dom Pedro II e Teresa Cristina. O lugar conta com uma arquitetura imponente e detalhes luxuosos que revelam o esplendor da monarquia brasileira.
Por dentro, dá para explorar a história da cidade e seus ilustres habitantes através de um vasto acervo de objetos históricos, artes e documentos.
Além do Museu Imperial, Petrópolis tem outros importantes pontos turísticos, como o Museu Casa de Santos Dumont, o Palácio de Cristal que aparece nessa foto, e o Museu de Cera.
Construído entre 1941 e 1944, o Palácio Quitandinha, foi concebido originalmente como um hotel-cassino de luxo e hoje é uma das atrações do caminho de entrada da cidade.
Outra opção turística são as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que contam com cachoeiras cristalinas e a rica fauna e flora da Mata Atlântica.