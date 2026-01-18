Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Cidade Imperial’, Petrópolis une história, natureza e circuito cervejeiro

‘Cidade Imperial’, Petrópolis une história, natureza e circuito cervejeiro

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Conhecida como “Cidade Imperial”, Petrópolis ostenta um rico patrimônio histórico e cultural, além de belas paisagens montanhosas da Região Serrana e um clima ameno que a tornam um destino turístico atemporal.

Crédito: divulgação

" class="op_lazy">

Entre as várias atrações da cidade está o Palácio Imperial, antiga morada de Dom Pedro II e Teresa Cristina. O lugar conta com uma arquitetura imponente e detalhes luxuosos que revelam o esplendor da monarquia brasileira.

Crédito: wikimedia commons

" class="op_lazy">

Por dentro, dá para explorar a história da cidade e seus ilustres habitantes através de um vasto acervo de objetos históricos, artes e documentos.

Crédito: divulgação/museu imperial

" class="op_lazy">

Além do Museu Imperial, Petrópolis tem outros importantes pontos turísticos, como o Museu Casa de Santos Dumont, o Palácio de Cristal que aparece nessa foto, e o Museu de Cera.

Crédito: wikimedia commons Wilfredor

" class="op_lazy">

Construído entre 1941 e 1944, o Palácio Quitandinha, foi concebido originalmente como um hotel-cassino de luxo e hoje é uma das atrações do caminho de entrada da cidade.

Crédito: wikimedia commons Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez

" class="op_lazy">

Outra opção turística são as trilhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que contam com cachoeiras cristalinas e a rica fauna e flora da Mata Atlântica.

Crédito: wikimedia commons Shooterb9

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar