Viraram recordação: objetos que deixaram de existir ou não servem mais

Autor Flipar
A máquina de escrever têm seu rascunho lá no Século 16. Foi sendo desenvolvida e serviu de inspiração para os computadores. Curiosamente, se você errasse algo na máquina de escrever, tinha que refazer tudo, pois se apagasse, ficava com uma mancha por cima. O teclado atual, dos celulares e computadores, conhecido como QWERTY, tem origem aí.

Crédito: Divulgação

Aquelas TVs grandonas, também conhecidas como Tvs de tubo, marcaram a infância de muita gente e começaram a ser comercializadas no início do Século XX. Hoje, não existem mais, fforam substituídas por aquelas fininhas, mais fáceis de transportar e com resolução melhor, seja de plasma, led, 4k, 8k ou outras. Quer uma TV de tubo? Só se for para ser peso de papel.

Crédito: Divulgação

O disquete é o “avô” do pen-drive. Servia para armazenar dados, como documentos, músicas, vídeos, etc. Foi substituído pelos CDs, que também estão em desuso.

Crédito: Freepik/brgfx

Os estojos de madeira não foram substituídos por uma tecnologia melhor, apenas por uma questão estética. Hoje, os estojos escolares são feitos com tecidos. Convenhamos, bem melhor, né?

Crédito: Divulgação

Na época em que não existia celulares e/ou eram muitíssimo caros, as pessoas usavam os orelhões para ligarem na rua. O mais curioso é que você podia ligar para um orelhão também. Das duas uma: ou você ligava a cobrar ou comprava umas fichas, uma espécie de cartão pré-pago.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Até pouco tempo, as pessoas geralmente usavam uma câmera fotográfica para tirar fotos, com qualidade inferior às dos celulares atuais. Era comum “revelar” as fotos para poder vê-las depois. Imagina o Instagram da época? hoje, ainda existem câmeras, é verdade, mas geralmente são usadas por fotógrafos, com mil e uma utilidades e visualização na horal.

Crédito: Divulgação

