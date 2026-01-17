Viraram recordação: objetos que deixaram de existir ou não servem mais
A máquina de escrever têm seu rascunho lá no Século 16. Foi sendo desenvolvida e serviu de inspiração para os computadores. Curiosamente, se você errasse algo na máquina de escrever, tinha que refazer tudo, pois se apagasse, ficava com uma mancha por cima. O teclado atual, dos celulares e computadores, conhecido como QWERTY, tem origem aí.
Aquelas TVs grandonas, também conhecidas como Tvs de tubo, marcaram a infância de muita gente e começaram a ser comercializadas no início do Século XX. Hoje, não existem mais, fforam substituídas por aquelas fininhas, mais fáceis de transportar e com resolução melhor, seja de plasma, led, 4k, 8k ou outras. Quer uma TV de tubo? Só se for para ser peso de papel.
O disquete é o “avô” do pen-drive. Servia para armazenar dados, como documentos, músicas, vídeos, etc. Foi substituído pelos CDs, que também estão em desuso.
Os estojos de madeira não foram substituídos por uma tecnologia melhor, apenas por uma questão estética. Hoje, os estojos escolares são feitos com tecidos. Convenhamos, bem melhor, né?
Na época em que não existia celulares e/ou eram muitíssimo caros, as pessoas usavam os orelhões para ligarem na rua. O mais curioso é que você podia ligar para um orelhão também. Das duas uma: ou você ligava a cobrar ou comprava umas fichas, uma espécie de cartão pré-pago.
Até pouco tempo, as pessoas geralmente usavam uma câmera fotográfica para tirar fotos, com qualidade inferior às dos celulares atuais. Era comum “revelar” as fotos para poder vê-las depois. Imagina o Instagram da época? hoje, ainda existem câmeras, é verdade, mas geralmente são usadas por fotógrafos, com mil e uma utilidades e visualização na horal.