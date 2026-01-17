Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tricô no inverno e no verão: a moda despojada que atravessa estações

Tricô no inverno e no verão: a moda despojada que atravessa estações

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Recentemente, o portal “Elle” trouxe dicas para inovar nas produções com muito estilo, sair do óbvio e surpreender em qualquer ambiente. Quem lida com moda costuma criar combinações e looks marcantes que também envolvem o tricô.

Crédito: Pixabay

" class="op_lazy">

Uma dessas formas é, ao invés das calças, apostar no tricô no look combinado a vestidos. A peça funciona como complemento perfeito para produções leves e esvoaçantes ao trazerem um ar feminino, atualizado e nada óbvio.

Crédito: Instagram/@manondevelder

" class="op_lazy">

Apesar de simples, um tricô leve amarrado nos ombros pode transformar a produção em poucos passos, para adicionar um interesse visual e aquele toque cool imediato.

Crédito: Instagram/@aprillockhart

" class="op_lazy">

No verão, uma blusinha de tricô fica elegante combinando com um short ou uma bermuda. Bem estilosa.

Crédito: imagem gerada por i.a

" class="op_lazy">

O combo fashionista tricô, bermuda e botas de cano longo é um truque styling. Isso porque o meião aparece na barra da bota, ao criar camadas e adicionar informação de moda ao look.

Crédito: Instagram/@malufca

" class="op_lazy">

Aposte também em cores para criar um ponto de destaque e experimente a amarração sob um dos braços para renovar a produção de forma moderna.

Crédito: Instagram/@simplicite_ici

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar