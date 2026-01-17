Tricô no inverno e no verão: a moda despojada que atravessa estações
Recentemente, o portal “Elle” trouxe dicas para inovar nas produções com muito estilo, sair do óbvio e surpreender em qualquer ambiente. Quem lida com moda costuma criar combinações e looks marcantes que também envolvem o tricô.
Uma dessas formas é, ao invés das calças, apostar no tricô no look combinado a vestidos. A peça funciona como complemento perfeito para produções leves e esvoaçantes ao trazerem um ar feminino, atualizado e nada óbvio.
Apesar de simples, um tricô leve amarrado nos ombros pode transformar a produção em poucos passos, para adicionar um interesse visual e aquele toque cool imediato.
No verão, uma blusinha de tricô fica elegante combinando com um short ou uma bermuda. Bem estilosa.
O combo fashionista tricô, bermuda e botas de cano longo é um truque styling. Isso porque o meião aparece na barra da bota, ao criar camadas e adicionar informação de moda ao look.
Aposte também em cores para criar um ponto de destaque e experimente a amarração sob um dos braços para renovar a produção de forma moderna.