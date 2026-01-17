Símbolo de prosperidade, figo é um pseudofruto; entenda
Coadjuvante ao longo do ano, o figo costuma se tornar um dos protagonistas nas mesas das festas de fim de ano. Ele tem um significado especial e representa, na Bíblia, prosperidade e segurança.
A figueira é mais semelhante a um arbusto do que a uma árvore concreta, podendo medir entre 3 m e 10 m de altura.
Este pseudofruto, inclusive, possui formato semelhante ao de uma pera, porém um pouco menor, medindo de 3 cm a 7 cm.
A história do figo (pseudofruto) remonta à Antiguidade, sendo consumido por povos egípcios, judeus, gregos e romanos.
Segundo a Bíblia, folhas de figueira foram utilizadas por Adão e Eva para esconder seus corpos.
O figo é uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, tanto que há desenhos rupestres em cavernas que retratam figueiras.