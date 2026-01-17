Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba se livrar dos carrapatos: Brasil tem 230 tipos espalhados por aí

Em ambientes rurais, os carrapatos são um grande problema para os animais como bois, cavalos e porcos. Eles causam desconforto e estresse nos rebanhos, e também podem transmitir doenças como a babesiose e a anaplasmose, que afetam a saúde e a produção dos bichos.

Crédito: Flickr jaque zattera

" class="op_lazy">

Em todo o mundo, há mais de 900 tipos diferentes de carrapatos. No Brasil, existem cerca de 230. Veja agora as principais espécies e como se prevenir com segurança!

Crédito: Ministério da Saúde Reprodução

" class="op_lazy">

Carrapato-estrela: Também conhecido como carrapato-de-cavalo, esse tipo de carrapato é encontrado comumente em áreas selvagens e em fazendas, e é visto frequentemente em capivaras, cavalos, cães e outros animais.

Crédito: James Gathany/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Se ele estiver infectado com a bactéria Rickettsia rickettsii e picar uma pessoa, pode transmitir a febre maculosa, que pode causar sintomas graves e, em casos mais severos, até mesmo levar à morte.

Crédito: domínio público

" class="op_lazy">

Carrapato-de-boi: É uma das espécies mais comuns e prejudiciais no Brasil, especialmente para os fazendeiros.

Crédito: Divulgação Fio Cruz

" class="op_lazy">

Ele afeta principalmente o gado bovino, causando anemia enfraquecimento e até anemia nos animais.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

