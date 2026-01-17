Rodovia no Estado do RJ leva nome do pai de Malu Mader
Filha de um coronel do exército brasileiro, Rubens Tramujas Mäder, cujo nome batiza a rodovia RJ-163 que leva a Penedo, e de uma assistente social, Ângela Maria da Silveira, Malu tem ascendência libanesa.
Aos dez anos, decidiu que queria ser atriz após assistir ao filme “Capitães da Areia” ao lado de sua prima Maísa. A emoção que sentiu naquele momento foi tão intensa que marcou o início de sua vocação artística.
Já aos 16, Malu inscreveu-se no curso para atores do Teatro Tablado, dirigido por Maria Clara Machado. Estreou profissionalmente na peça “Os Doze Trabalhos de Hércules”, em que chamou atenção por sua interpretação. No ano seguinte, ao receber convite, fez sua primeira aparição na TV na novela “Eu Prometo (1983)”.
Logo passou a receber novos convites, atuando em várias produções. Em 1985 ganhou destaque ao interpretar um papel marcante na novela “Ti Ti Ti”, que lhe rendeu sua primeira indicação ao Troféu Imprensa de Melhor Atriz.
Conquistou sua primeira protagonista na minissérie “Anos Dourados” (1986). O papel foi um divisor de águas em sua carreira, consolidando sua popularidade junto ao público.
Desde então, Malu passou a brilhar em grandes produções da televisão brasileira, especialmente nas obras de Gilberto Braga. Sua presença marcante e talento logo lhe trouxeram reconhecimento nacional.