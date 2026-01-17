Quiosque das Lendas é tesouro esquecido em Teresópolis; descubra esse lugar especial
Construído na década de 1920, o espaço foi decorado com azulejos pintados pelo artista português Jorge Colaço e que retratam lendas indígenas. Mais do que isso. Representa um elo entre a cultura europeia e a memória indígena nacional.
Apesar de sua importância histórica e artística, o Quiosque das Lendas está em estado de abandono. A estrutura apresenta sinais de desgaste, pichações e falta de manutenção. O local, que já foi ponto turístico e símbolo cultural de Teresópolis, hoje aguarda restauro urgente.
Preservar o Quiosque das Lendas é valorizar a memória coletiva, a arte pública e as lendas indígenas. O espaço é mais que um mirante — é um símbolo da ancestralidade e da cultura brasileira. Restaurá-lo é garantir que essa história continue viva para as próximas gerações.
Teresópolis foi fundada em 6 de julho de 1891. Localizado na Serra Fluminense, pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e está distante a cerca de 94,3 km a norte da capital do estado.
O nome da cidade é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que frequentava a região em busca de suas belezas naturais.
A região já era habitada por indígenas Guaranis e por escravos fugitivos do Quilombo da Serra, antes da chegada dos colonizadores. Ela ocupa uma área de pouco mais de 770 km², sendo aproximadamente 64 km² em área urbana.