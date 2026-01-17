Quem resolve o caso? Veja grandes detetives da literatura e do cinema
Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) – Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.
Holmes é um dos personagens mais adaptado da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.
Hercule Poirot (Agatha Christie) – O belga de bigodes impecáveis confia mais nas “pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos.
O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.
Miss Marple (Agatha Christie) – À primeira vista, uma pacata senhora do interior inglês, mas dotada de aguçado senso de observação. Resolve crimes comparando comportamentos humanos aos da pequena vila onde vive.
Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) – Considerado o primeiro detetive da literatura moderna, Dupin introduziu o método analítico na ficção policial. Ele inspirou diretamente personagens como Sherlock Holmes.