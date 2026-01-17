Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preferência que surpreende: homem mais velho do mundo come rapadura todos os dias; conheça o doce tradicional

Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.

Crédito: Divulgação/Terra Raiz

O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.

Crédito: arquivo familiar

A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.

Crédito: Moacir Ximenes /Wikimédia Commons

Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.

Crédito: Imagem de Corinna Schenk por Pixabay

Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .

Crédito: Reprodução de vídeo TV Globo

Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentes

Crédito: imagem gerada por i.a

