Preferência que surpreende: homem mais velho do mundo come rapadura todos os dias; conheça o doce tradicional
Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.
O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.
A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.
Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.
Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .
Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentes