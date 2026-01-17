Praias que chamam atenção pela areia branca
Zanzibar, na costa da Tanzânia, encanta viajantes com praias de areia branca e mar azul-turquesa. O contraste cria paisagens paradisíacas e atrai turistas do mundo todo.
A areia branca de Zanzibar vem da fragmentação de corais e conchas marinhas. Esse material rico em carbonato de cálcio reflete a luz e dá cor clara à costa.
Praias como Nungwi e Kendwa são procuradas não só pela beleza, mas também por esportes aquáticos e hospedagens de luxo. O pôr do sol é um espetáculo à parte.
Nas Maldivas, as ilhas de areia branca cercadas por recifes de coral oferecem um cenário ideal para mergulho e relaxamento. As águas são calmas e cristalinas.
A formação das Maldivas, sobre atóis de coral, favorece a criação de praias com areia clara e macia. Isso dá ao arquipélago fama de destino romântico e exclusivo.
Bora Bora, na Polinésia Francesa, também tem praias de areia branca e lagoas rasas. Os bangalôs sobre o mar são ícones do turismo de luxo na região.