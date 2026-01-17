Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Praias que chamam atenção pela areia branca

Zanzibar, na costa da Tanzânia, encanta viajantes com praias de areia branca e mar azul-turquesa. O contraste cria paisagens paradisíacas e atrai turistas do mundo todo.

Crédito: Reprodução do Flickr Arpan Desai

A areia branca de Zanzibar vem da fragmentação de corais e conchas marinhas. Esse material rico em carbonato de cálcio reflete a luz e dá cor clara à costa.

Crédito: Reprodução do Flickr afro07

Praias como Nungwi e Kendwa são procuradas não só pela beleza, mas também por esportes aquáticos e hospedagens de luxo. O pôr do sol é um espetáculo à parte.

Crédito: Reprodução do Youtube

Nas Maldivas, as ilhas de areia branca cercadas por recifes de coral oferecem um cenário ideal para mergulho e relaxamento. As águas são calmas e cristalinas.

Crédito: Ishan/Wikimédia Commons

A formação das Maldivas, sobre atóis de coral, favorece a criação de praias com areia clara e macia. Isso dá ao arquipélago fama de destino romântico e exclusivo.

Crédito: Reprodução do Flickr Maria Janela

Bora Bora, na Polinésia Francesa, também tem praias de areia branca e lagoas rasas. Os bangalôs sobre o mar são ícones do turismo de luxo na região.

Crédito: Didierlefort/Wikimédia Commons

