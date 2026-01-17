Praga na agricultura, espécie chinesa de percevejo chega ao Brasil
Trata-se do Erthesina fullo, que se alimenta de diversos tipos de plantas e é considerado uma praga agrícola no continente asiático. Já foram registrados exemplares na Baixada Santista, com predominância na cidade de Santos. Eles teriam entrado na região em contêineres transportados por navios que desembarcaram no porto local.
No fim de 2024, bares da região central do Rio de Janeiro passaram a usar mesas e cadeiras de plástico após uma infestação de percevejos. Houve relatos de picadas do inseto em pessoas que estavam em estabelecimentos da Lapa, uma das áreas mais badaladas da cidade, e também nos bairros da Glória e do Catumbi.
O restaurante Os Ximenes, por exemplo, tomou providências para manter a clientela afastando o risco de ataque dos insetos.
Os percevejos ficam nas frestas das cadeiras de madeira dos estabelecimentos e atacam quando as pessoas se sentam. Quem não tem alergia sente a picada e pode ficar com coceira e mancha. Mas quem é alérgico pode ter reação mais grave e já houve caso que exigiu atendimento hospitalar.
Percevejos são pequenos insetos, muitas das vezes hematófagos, ou seja, alimentam-se de sangue – há também os fitófagos, que comem plantas. Originários da Ásia, se espalharam globalmente devido à migração e ao comércio internacional.
Eles habitam locais escuros, quentes e pouco ventilados, como camas, sofás e frestas de móveis. Esses ambientes favorecem sua sobrevivência e reprodução.