Pra quem não viu: Avestruz com saudade da fêmea deu canseira em policiais
Um vídeo nas redes sociais mostra um avestruz fugindo da polícia em uma estrada da cidade de Zhengzhou, em Henan, na China, no dia 6 de novembro de 2023.
Wang, uma testemunha, disse que viu o avestruz na rodovia por volta das 8h da manhã. E que houve uma surpresa geral pelo fato inusitado.
‘Ele estava correndo no meio da estrada elevada, entrando e saindo. Quando mudou de faixa no meio, todos nós começamos a abrir caminho e houve um certo engarrafamento’, disse.
De acordo com a agência Reuters, o animal deu bastante trabalho aos agentes, deixando a impressão de que todos haviam subestimado a capacidade da ave.
Pouco mais tarde, a equipe do zoológico local chegou para resgatar a ave em segurança e dentro das normas previstas para interação com o animal.
Segundo as autoridades, o avestruz escapou de uma propriedade do criador apelidado de “Wang” porque sentia falta da fêmea com que convivia, que já havia saído do local anteriormente e se ferido. A fêmea estava sob cuidados do zoológico “Pandora Forest Animal Kingdom”, em Zhengzhou, se recuperando.