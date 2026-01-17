Pra quem não viu: Avestruz com saudade da fêmea deu canseira em policiais

Segundo as autoridades, o avestruz escapou de uma propriedade do criador apelidado de “Wang” porque sentia falta da fêmea com que convivia, que já havia saído do local anteriormente e se ferido. A fêmea estava sob cuidados do zoológico “Pandora Forest Animal Kingdom”, em Zhengzhou, se recuperando.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais