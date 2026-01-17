Passatempo que exercita a mente: a curiosa história dos quebra-cabeças
Não há qualquer comprovação sobre a data e o responsável pela criação do quebra-cabeça. Em solo chinês, com tradição milenar, o Tangram possui peças geométricas que formam milhares de figuras, porém se diferencia bastante do modelo tradicional.
Os primeiros quebra-cabeças, conhecidos como dissecações, eram desenhos feitos em tábuas de madeira que depois eram cortados em vários pedaços com uma serra.
Uma das teorias é de que o quebra-cabeça foi inventado pelo cartógrafo inglês londrino John Spilsbury, em 1760, que colou peças em pequenos pedaços, formando o mapa da Europa. Assim, o material serviu para ajudar as crianças a aprender sobre geografia.
A governanta real Lady Charlotte Finch usou esses “mapas dissecados” para ensinar os filhos do rei Jorge III e da duquesa Carlota de Mecklenburg-Strelitz.
O nome “quebra-cabeças” veio a ser associado ao jogo por volta de 1880, quando as serras mecânicas se tornaram a ferramenta preferida para cortar as formas. Ele vem do inglês antigo “puseygode”, que significa “uma coisa confusa ou complicada”.
Os quebra-cabeças de papelão surgiram nessa mesma época, mas demoraram a substituir os de madeira porque os fabricantes entenderam que o material poderia ser de baixa qualidade e apresentar um lucro menor que a madeira.