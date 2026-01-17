Paraguai divulga balanço de apreensões na Ponte da Amizade, na fronteira com o Brasil
Entre os itens apreendidos estão frutas, legumes, carnes e outros alimentos, além de veículos usados no transporte irregular dessas mercadorias. O balanço foi divulgado pela Direção Nacional de Ingressos Tributários do Paraguai como parte do combate ao contrabando na fronteira.
Há 60 anos, no dia 27 de março de 1965, foi inaugurada a Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Ciudad del Este, no Paraguai.
Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.
Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.
O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.
Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações.