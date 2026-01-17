Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paraguai divulga balanço de apreensões na Ponte da Amizade, na fronteira com o Brasil

Flipar
Entre os itens apreendidos estão frutas, legumes, carnes e outros alimentos, além de veículos usados no transporte irregular dessas mercadorias. O balanço foi divulgado pela Direção Nacional de Ingressos Tributários do Paraguai como parte do combate ao contrabando na fronteira.

Crédito: Divulgação

Há 60 anos, no dia 27 de março de 1965, foi inaugurada a Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Ciudad del Este, no Paraguai.

Crédito: Reprodução de vídeo G1

Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.

Crédito: Reprodução de vídeo G1

Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.

Crédito: Foto: Visit Iguassu

O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.

Crédito: Foto: Visit Iguassu

Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações.

Crédito: Foto: Visit Iguassu

