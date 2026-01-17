Paolla Oliveira recebe caminhão de rosas e critica o galanteio: “Invasão”

Paolla Oliveira está solteira desde que ela e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento no dia 22 de dezembro de 2025, após uma crise nos últimos meses, com discussões frequentes e desgaste causado por agendas intensas e diferenças de interesses. A decisão foi comunicada em conjunto nas redes sociais, com pedido de privacidade.

Crédito: reprodução instagram