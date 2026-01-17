Paolla Oliveira recebe caminhão de rosas e critica o galanteio: “Invasão”
Ela disse que esse tipo de atitude não é um galanteio romântico, pois foi feito após alguém obter seu endereço sem consentimento e transformar o fato em notícia.
“Não foi um galanteio, foi invasão. Tem uma chave cultural bem forte: muita gente ainda lê ‘mulher solteira’ como um estado de disponibilidade pública”, disse, acrescentando que esses gestos atravessam limites e viram até desconforto.
Paolla Oliveira está solteira desde que ela e Diogo Nogueira anunciaram o fim do relacionamento no dia 22 de dezembro de 2025, após uma crise nos últimos meses, com discussões frequentes e desgaste causado por agendas intensas e diferenças de interesses. A decisão foi comunicada em conjunto nas redes sociais, com pedido de privacidade.
O término, embora já fosse esperado por fãs devido à distância e à falta de aparições públicas do casal, marca o encerramento de um relacionamento que começou em 2021 e foi acompanhado de perto pelo público. Ambos ressaltaram respeito e maturidade na separação.
Paolla Oliveira repercutiu em novembro ao ser citada em uma questão de Linguagens do Enem 2025. Na prova, seu nome apareceu em paralelo ao de Margot Robbie em um texto sobre padrões de beleza. A atriz destacou a honra de estar presente em um exame tão importante para os estudantes.
A questão relacionava Paolla e Margot Robbie para discutir a pressão estética sobre figuras públicas. O texto de apoio abordava como padrões de beleza são impostos às mulheres na sociedade, o que trouxe um toque pop e atualidade ao exame nacional.