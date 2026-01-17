Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ouro leva fama, mas outro metal é mais valioso e está no topo do ranking

Flipar
Historicamente, os metais preciosos foram importantes enquanto moeda de troca, porém atualmente são considerados principalmente como investimento e mercadoria industrial.

Crédito: Youtube Canal Lior L

O ródio, por exemplo, é um elemento químico de símbolo Rh,. Ele tem número atômico 45 (45 prótons e 45 elétrons) e massa atômica igual a 102,9 u. Quando está em temperatura ambiente, o material encontra-se no estado sólido.

Crédito: Flickr Science Activism

Descoberto em 1803 pelo químico William Hyde Wollaston, o ródio está situado no grupo 9 da Classificação Periódica dos Elementos. É um metal de transição, pouco abundante, normalmente encontrado em minas de platina.

Crédito: John Jackson/Wikimédia Commons

Ele tem um ponto de fusão de 1966º C e de ebulição de 3727º C. Valores que indicam que é uma metal com uma estrutura molecular forte e estável, com densidade de 12,41 g/cm3. Apresenta resistência e durabilidade em várias aplicações (como joias), algo que chama a atenção daquele que o consome.

Crédito: Youtube Canal Lior L

Empregado em ligas de alta resistência com a platina, o ródio é usado principalmente nos catalisadores automotivos, para diminuir as emissões de gases tóxicos.

Crédito: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL

No fim da vida útil do catalisador, é possível a recuperação desses metais contidos em seu substrato por meio do processamento em um sistema inovador e seguro. A operação dá origem a uma matéria-prima secundária, utilizada na fabricação de novos produtos.

Crédito: Youtube Canal Lacerda TUTORIAL

