Os atóis mais impressionantes do planeta; entenda essa formação natural
Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar.
Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais.
Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.
O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.
O atol Rangiroa oferece águas cristalinas repletas de vida marinha, o que atrai mergulhadores, sendo quase um paraíso subaquático de cores vibrantes e vida.
O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta.