Noruega projeta túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo
Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.
O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland, uma das regiões mais prósperas e industrializadas do país, com paisagens marcadas por fiordes e montanhas.
Sua capital é Stavanger, importante centro portuário e polo do setor petrolífero norueguês, além de destino turístico conhecido pelas trilhas e pelo famoso rochedo Preikestolen.
A conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.
Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas. Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.
A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.