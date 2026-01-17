Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Noruega projeta túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo

Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.

Crédito: Volvo Group/Divulgação

O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland, uma das regiões mais prósperas e industrializadas do país, com paisagens marcadas por fiordes e montanhas.

Crédito: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação

Sua capital é Stavanger, importante centro portuário e polo do setor petrolífero norueguês, além de destino turístico conhecido pelas trilhas e pelo famoso rochedo Preikestolen.

Crédito: Aleksar1989 wikimedia commons

A conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.

Crédito: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio

Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas. Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.

Crédito: Reprodução EuroNews

A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.

Crédito: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação

